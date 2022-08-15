Делегация Генштаба ВС Ирана прибыла в столицу России для участия в Московской конференции по безопасности

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15 августа 2022, 10:09 Источник: РИА "Новости"

флаг Ирана, https://unsplash.com/photos/YqaprnuJjSM

Иранское посольство в Российской Федерации сообщило в понедельник, что делегация Генштаба Вооруженных сил Ирана прибыла в Москву, чтобы принять участие в международной конференции по безопасности.

В сообщении дипломатической миссии говорится, что делегация Генерального Штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран, которую возглавляет заместитель главы департамента Генштаба по вопросам координации, бригадный генерал Али Абдоллахи, приехала в столицу России для участия в работе Московской международной конференции по безопасности.

Накануне делегацию встретил посол Ирана в РФ Казем Джалали.