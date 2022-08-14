Иран поставит России 1000 разведывательно-ударных БПЛА

Аргументы Недели → Армия 13+

14 августа 2022, 16:34

Фото: Соцсети

Тегеран направит в РФ партию боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)типа Shahed 129/191из 1000 единиц. Об этом сообщает телеграм-канал «Миротворец», ссылаясь на ближневосточного аналитика Элайджа Магье и его информационные источники в Тегеране.

Магье рассказал, что в России уже обучаются операторы данных БПЛА. Иран уже передал РФ специальный тренажер и несколько машин. Также аналитик утверждает, что дроны данного типа уже задействованы ВС РФ в боевых действиях на Украине.

Официальных подтверждений этой информации нет. Однако в сети говорят, что взамен Москва направит Тегерану истребители поколения 4++ Су-35, которые ранее не были поставлены в Египет.