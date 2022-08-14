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14 августа 2022, 16:56

Украинский военный с американским ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Соединенные Штаты превратили Украину в полигон для испытания своего оружия и вогнали бывшую советскую республику в долги. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил Эндрю Бустаманте, бывший агент американского Центрального разведывательного управления.

«США разрабатывают новые вооружения, наращивают собственную военную мощь и отправляют оружие на Украину», — процитирован Бустаманте в публикации, появившейся на сайте российского информационного агентства.

Также экс-агент отметил, что ленд-лиз, закон о котором некоторое время назад был принят в Штатах, «прямо сейчас ввергает Украину в огромные долги перед Западом».

Как сообщалось ранее в воскресенье, историк Ноам Хомский указал на то, что украинский кризис можно разрешить методом поиска компромисса или продолжить эскалацию.