Соединенные Штаты превратили Украину в полигон для испытания своего оружия и вогнали бывшую советскую республику в долги. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил Эндрю Бустаманте, бывший агент американского Центрального разведывательного управления.
«США разрабатывают новые вооружения, наращивают собственную военную мощь и отправляют оружие на Украину», — процитирован Бустаманте в публикации, появившейся на сайте российского информационного агентства.
Также экс-агент отметил, что ленд-лиз, закон о котором некоторое время назад был принят в Штатах, «прямо сейчас ввергает Украину в огромные долги перед Западом».
Как сообщалось ранее в воскресенье, историк Ноам Хомский указал на то, что украинский кризис можно разрешить методом поиска компромисса или продолжить эскалацию.