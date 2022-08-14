Историк Ноам Хомский: кризис на Украине можно разрешить методом поиска компромисса или продолжить эскалацию, опасную и для Запада

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14 августа 2022, 15:48

Историк Ноам Хомский, Martin Bialecki / globallookpress.com

Кризис на Украине можно разрешить методом поиска компромисса или продолжить эскалацию, которая представляет опасность и для Запада. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил Ноам Хомский, историк из Соединенных Штатов.

«Украинский кризис можно разрешить методом поиска компромисса за столом переговоров или продолжить опасную для Украины и Запада эскалацию, заявил в беседе с немецкой газетой Welt американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский», — указывается в публикации, появившейся на сайте отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, заместитель главы Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов отметил, что будущее Николаевской области связано с Россией.