Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: Николаевская область будет полностью освобождена, ее будущее связано с Россией

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14 августа 2022, 14:56 Источник: РИА Новости

Флаг России, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Территория Николаевской области будет полностью освобождена, будущее данного региона связано с Россией. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, ставший собеседником РИА Новости.

«Николаевская область уже частично освобождена. Это только начало. Область будет полностью освобождена, это неизбежно, так как ее будущее неразрывно связано с Российской Федерацией», — процитирован Стремоусов в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Донбассе свыше 200 военных из 56-й бригады украинской армии отказались выполнять боевые задачи и самовольно ушли с занимаемых позиций в связи с большими потерями.