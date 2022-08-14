С начала спецоперации российские войска уничтожили 4 303 танка и других бронемашин ВСУ

Аргументы Недели → Политика 13+

14 августа 2022, 14:00 Источник: РИА "Новости"

российский военный, MOD Russia/ GlobalLookPress.com

В Министерстве обороны России заявили днем в воскресенье, 14 августа, что в ходе специальной военной операции на Украине уничтожены более 4,3 тысячи танков и других боевых бронемашин ВСУ.

В российском оборонном ведомстве сегодня уточнили, что с начала проведения СВО были ликвидированы 267 украинских самолетов, 148 вертолетов, 1 738 беспилотников, 365 ЗРК.

Кроме того, российскими войсками были уничтожены 4 303 танка и других боевых бронированных машин ВСУ, 798 боевых машин РСЗО, 3 298 орудий полевой артиллерии и минометов, 4 888 единиц специальной военной автотехники.