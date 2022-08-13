Минобороны РФ: в городе Гуты Харьковской области националисты дислоцируются в местной школе

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13 августа 2022, 21:58 Источник: РИА Новости

начальник НЦУО РФ Mихаил Мизинцев, MOD Russia/via Globallookpress.com

В Ясной Поляне Донецкой Народной Республики в общежитии экономико-машиностроительного лицея № 65 украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов. Эвакуация местных жителей близлежащих к лицею домов не проводилась.

Эту информацию в субботу на брифинге сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По данным Минобороны России, в городе Гуты Харьковской области в школе расположились боевики запрещенного в России националистического батальона "Правый сектор"*. Подходы к зданию заминированы, местное население об этом умышленно не предупреждено.

Мизинцев также проинформировал, что в Николаеве на территории детсада № 117 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов. Мирные граждане из близлежащих домов в безопасные места не выводились.