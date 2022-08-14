Стив Кортес в статье для издания Newsweek заявил, что президент Украины Владимир Зеленский все больше раскрывает свою истинную природу, вследствие чего страны Запада начинают от него уставать.
В материале отмечается, что украинский лидер в течение нескольких месяцев наслаждался непрекращающейся лестью со стороны американских журналистов и знаменитых людей, однако теперь у Запада появились претензии к Владимиру Зеленскому. В частности, вопросы вызывают ужасающая коррупция на Украине, запрет оппозиционных СМИ и партий, отправка генпрокурора Ирины Венедиктовой и руководителя СБУ Ивана Баканова в отставку.
Более того, по словам Стива Кортеса, американцев раздражают грандиозные фотосессии, в которых участвует украинский президент.