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14 августа 2022, 13:36 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Cover Images/Keystone Press Agency

Стив Кортес в статье для издания Newsweek заявил, что президент Украины Владимир Зеленский все больше раскрывает свою истинную природу, вследствие чего страны Запада начинают от него уставать.

В материале отмечается, что украинский лидер в течение нескольких месяцев наслаждался непрекращающейся лестью со стороны американских журналистов и знаменитых людей, однако теперь у Запада появились претензии к Владимиру Зеленскому. В частности, вопросы вызывают ужасающая коррупция на Украине, запрет оппозиционных СМИ и партий, отправка генпрокурора Ирины Венедиктовой и руководителя СБУ Ивана Баканова в отставку.

Более того, по словам Стива Кортеса, американцев раздражают грандиозные фотосессии, в которых участвует украинский президент.