YLE сообщает, что правительство Финляндии во вторник обсудит возможность ограничения поездок для россиян

Телерадиовещательная корпорация YLE сообщила 14 августа, что правительство Финляндии во вторник в рамках неофициальной вечерней встречи обсудит ограничения поездок граждан России в страну.
Правительство Финляндии в настоящий момент не имеет определенной позиции по теме ограничения отдыха для граждан Российской Федерации.
Подчеркивается, что финское Министерство иностранных дел изучило разные варианты, один из которых заключается в том, чтобы усложнить получение россиянами туристических виз. Правительство планирует в рамках неофициальной встречи во вторник взвесить возможные варианты.