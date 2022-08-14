YLE сообщает, что правительство Финляндии во вторник обсудит возможность ограничения поездок для россиян

Аргументы Недели → Политика 13+

14 августа 2022, 12:30 Источник: РИА "Новости"

Хельсинки, https://unsplash.com/photos/bpDJvls-h-0

Телерадиовещательная корпорация YLE сообщила 14 августа, что правительство Финляндии во вторник в рамках неофициальной вечерней встречи обсудит ограничения поездок граждан России в страну.

Правительство Финляндии в настоящий момент не имеет определенной позиции по теме ограничения отдыха для граждан Российской Федерации.

Подчеркивается, что финское Министерство иностранных дел изучило разные варианты, один из которых заключается в том, чтобы усложнить получение россиянами туристических виз. Правительство планирует в рамках неофициальной встречи во вторник взвесить возможные варианты.