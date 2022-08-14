Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Президент Латвии Левитс поддержал идею запрета на выдачу туристических виз для граждан РФ

, 12:11 Источник: РИА "Новости"

Президент Латвии Левитс поддержал идею запрета на выдачу туристических виз для граждан РФ
флаг Латвии, https://unsplash.com/photos/NfUvp_T2c6M

Латвийский президент Эгилс Левитс утром в воскресенье, 14 августа, заявил, что власти Латвии должны пересмотреть уже выданные гражданам Российской Федерации виды на жительство, а также визы.

Эгилс Левитс заявил, что торговля видами на жительство предыдущими правительствами, а также их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство россиянам, за которой скрывались исключительно корыстные интересы ряда политических деятелей, привели к рискам для безопасности в стране и способствовали двуязычию.

Президент Латвии подчеркнул, что пришло время пересмотреть последствия вышеуказанной политики – крайне неудачной и опасной.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика