Президент Латвии Левитс поддержал идею запрета на выдачу туристических виз для граждан РФ

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14 августа 2022, 12:11 Источник: РИА "Новости"

флаг Латвии, https://unsplash.com/photos/NfUvp_T2c6M

Латвийский президент Эгилс Левитс утром в воскресенье, 14 августа, заявил, что власти Латвии должны пересмотреть уже выданные гражданам Российской Федерации виды на жительство, а также визы.

Эгилс Левитс заявил, что торговля видами на жительство предыдущими правительствами, а также их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство россиянам, за которой скрывались исключительно корыстные интересы ряда политических деятелей, привели к рискам для безопасности в стране и способствовали двуязычию.

Президент Латвии подчеркнул, что пришло время пересмотреть последствия вышеуказанной политики – крайне неудачной и опасной.