Вице-спикер Совфеда Косачев назвал «очередной пропагандистской пустышкой из Латвии» признание России Сеймом «спонсором терроризма»

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11 августа 2022, 15:48 Источник: ТАСС

Сенатор Константин Косачев, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал «очередной пропагандистской пустышкой из Латвии» объявление России Сеймом «спонсором терроризма». Об этом информирует ТАСС.

«Очередная пропагандистская пустышка из Латвии: Сейм этой страны признал Россию государством, поддерживающим терроризм», — процитирован сенатор в публикации, размещенной на сайте отечественного агентства.

По словам Косачева, прибалтийская республика продемонстрировала, что ее «реальным хозяином» являются Соединенные Штаты, «где русофобское лобби на Капитолии запустило процедуру принятия соответствующего акта даже вопреки желанию Госдепа».

Ранее в четверг сообщалось, что решение Сейма прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.