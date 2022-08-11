Захарова обвинила Сейм Латвии, признавший Россию «спонсором терроризма», в ксенофобии и неонацизме

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11 августа 2022, 13:40

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова обвинила латвийский Сейм, признавший РФ «спонсором терроризма», в ксенофобии и неонацизме. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного дипломата.

«Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», — написала Захарова.

Ранее в четверг сообщалось, что член Совета Федерации Андрей Клишас призвал принять в отношении Латвии «самые жесткие меры». Они, по словам парламентария, должны затронуть и политическую, и экономическую сферы.