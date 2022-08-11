Сенатор Клишас призвал принять к Латвии «самые жесткие меры» после объявления РФ Сеймом «государством, поддерживающим терроризм»

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11 августа 2022, 13:28

Сенатор Андрей Клишас, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Представитель Совета Федерации Андрей Клишас призвал принять в отношении Латвии «самые жесткие меры» после того, как ее Сейм объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». Соответствующую публикацию отечественный сенатор разместил в своем Telegram-канале.

«Должны быть приняты самые жесткие меры, и экономические и политические», — отметил Клишас.

Парламентарий добавил, что Москва «внесла самый значимый вклад в борьбу с терроризмом».

Ранее сообщалось, что латвийский парламент сегодня также призвал страны, являющиеся членами Европейского союза, прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.