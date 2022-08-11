Сейм Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм»

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11 августа 2022, 12:02

Флаг Латвии, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

В Латвии признали Российскую Федерацию «государством, поддерживающим терроризм». Соответствующее решение, как передает РИА Новости, одобрили депутаты Сейма.

«Латвийский парламент объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

В том же документе, принятом Сеймом, содержится призыв к странам, входящим в Европейский союз, прекратить выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии.

Ранее на текущей неделе сообщалось о приостановке соглашения между правительствами Латвии и России о сотрудничестве в сфере туризма.