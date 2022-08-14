Путин отметил высокий уровень российско-пакистанских связей

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14 августа 2022, 09:59

Владимир Путин, MFA Russia/ globallookpress.com

Президент России Владимир Путин отметил, что отношения России и Пакистана находятся на высоком уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поздравительную телеграмму по случаю 75-летия провозглашения независимости государства на сайте Кремля.



Президент отметил, что Россия и Пакистан «взаимодействуют на двусторонней основе» в различных сферах. Путин не исключает дальнейших тесных коммуникаций между странами в целях «укрепления региональной безопасности и стабильности. Он также подчеркнул, что все это пойдет «на благо» народов обоих государств.



Кроме того, президент России заявил об успехах Пакистана на международной арене и назвал государство авторитетным.



Ранее сообщалось, что Кадыров посоветовал западным лидерам дружить с Россией.