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Путин отметил высокий уровень российско-пакистанских связей

, 09:59

Путин отметил высокий уровень российско-пакистанских связей
Владимир Путин, MFA Russia/ globallookpress.com

Президент России Владимир Путин отметил, что отношения России и Пакистана находятся на высоком уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поздравительную телеграмму по случаю 75-летия провозглашения независимости государства на сайте Кремля.

Президент отметил, что Россия и Пакистан «взаимодействуют на двусторонней основе» в различных сферах. Путин не исключает дальнейших тесных коммуникаций между странами в целях «укрепления региональной безопасности и стабильности. Он также подчеркнул, что все это пойдет «на благо» народов обоих государств.

Кроме того, президент России заявил об успехах Пакистана на международной арене и назвал государство авторитетным.

Ранее сообщалось, что Кадыров посоветовал западным лидерам дружить с Россией.

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