Президент России Владимир Путин отметил, что отношения России и Пакистана находятся на высоком уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поздравительную телеграмму по случаю 75-летия провозглашения независимости государства на сайте Кремля.
Президент отметил, что Россия и Пакистан «взаимодействуют на двусторонней основе» в различных сферах. Путин не исключает дальнейших тесных коммуникаций между странами в целях «укрепления региональной безопасности и стабильности. Он также подчеркнул, что все это пойдет «на благо» народов обоих государств.
Кроме того, президент России заявил об успехах Пакистана на международной арене и назвал государство авторитетным.
Ранее сообщалось, что Кадыров посоветовал западным лидерам дружить с Россией.
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