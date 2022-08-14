Конгрессмены Малони и Шифф запросили проведение срочного брифинга о том, нанес ли Трамп вред нацбезопасности

Председатели двух комитетов палаты представителей США Кэролин Малони и Адам Шифф запросили проведение срочного брифинга по вопросу хранения экс-главой страны Дональдом Трампом секретных документов в своем имении.
Кэролин Малони и Адам Шифф в письме на имя директора нацразведки Аврил Хейнс заявили, что просят провести немедленную оценку вреда в связи с поступившими ранее данными о том, что Дональд Трамп забрал секретную информацию и хранил бумаги в своем поместье во Флориде.
Конгрессмены полагают, что необходимо оценить возможный вред от вышеуказанных действий политика, а затем провести секретный брифинг.