Конгрессмены Малони и Шифф запросили проведение срочного брифинга о том, нанес ли Трамп вред нацбезопасности

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14 августа 2022, 09:08 Источник: РИА "Новости"

конгресс, https://unsplash.com/photos/XWW746i6WoM

Председатели двух комитетов палаты представителей США Кэролин Малони и Адам Шифф запросили проведение срочного брифинга по вопросу хранения экс-главой страны Дональдом Трампом секретных документов в своем имении.

Кэролин Малони и Адам Шифф в письме на имя директора нацразведки Аврил Хейнс заявили, что просят провести немедленную оценку вреда в связи с поступившими ранее данными о том, что Дональд Трамп забрал секретную информацию и хранил бумаги в своем поместье во Флориде.

Конгрессмены полагают, что необходимо оценить возможный вред от вышеуказанных действий политика, а затем провести секретный брифинг.