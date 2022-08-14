Канцлер ФРГ Шольц 21-23 августа посетит Канаду

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14 августа 2022, 08:35 Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Олаф Шольц, IMAGO/Chris Emil Janssen / globallookpress.com

Утром в воскресенье стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит Канаду 21-23 августа. Об этом ранее сегодня сообщили сотрудники пресс-службы канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Согласно последней информации, в рамках рабочей поездки Олаф Шольц посетит Торонто, Монреаль, Квебек, Онтарио, а также ряд других городов Канады.

Известно, что канцлер ФРГ в ходе визита встретится с канадским премьером Джастином Трюдо. Одной из тем, которую политики будут обсуждать во время переговоров, станет ситуация вокруг Украины.