Канада включила 43 физических и 17 юридических лиц из России в санкционный список

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2 августа 2022, 16:56 Источник: РИА "Новости"

флаг Канады, https://unsplash.com/photos/O-1hOdIqQz0

Днем во вторник, 2 августа, стало известно, что Канада расширила ограничения в отношении Российской Федерации. Соответствующую информацию предоставили в правительстве североамериканской страны.

Согласно последним данным, власти Канады включили в санкционный список 43 физических и 17 юридических лиц из России. В частности, рестрикции были введены в отношении российских военнослужащих, которых Минобороны Украины ранее обвинило якобы в причастности к событиям в городе Буча.

Подчеркивается, что канадское руководство намерено продолжать работать в тесной связке с международными партнерами для проработки новых вариантов ответа на спецоперацию РФ.