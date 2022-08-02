Канада включила 43 физических и 17 юридических лиц из России в санкционный список

Днем во вторник, 2 августа, стало известно, что Канада расширила ограничения в отношении Российской Федерации. Соответствующую информацию предоставили в правительстве североамериканской страны.
Согласно последним данным, власти Канады включили в санкционный список 43 физических и 17 юридических лиц из России. В частности, рестрикции были введены в отношении российских военнослужащих, которых Минобороны Украины ранее обвинило якобы в причастности к событиям в городе Буча.
Подчеркивается, что канадское руководство намерено продолжать работать в тесной связке с международными партнерами для проработки новых вариантов ответа на спецоперацию РФ.