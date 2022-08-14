WP: страны восточного фланга НАТО просят США ускорить поставки оружия и выступают за расширение их военного присутствия в регионе

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14 августа 2022, 07:46

Учения НАТО, Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley / globallookpress.com

Государства, которые находятся на восточном фланге Североатлантического альянса, просят Соединенные Штаты ускорить поставки оружия и выступают за расширение их военного присутствия в регионе. На это, как передает ТАСС, указало издание The Washington Post.

«Страны на восточном фланге НАТО просят США ускорить поставки им вооружений, а также считают необходимым расширение американского военного присутствия в регионе, пишет газета The Washington Post», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее на текущей неделе отечественный дипломат Андрей Белоусов высказал мнение, согласно которому в будущем от членов НАТО можно ждать оправдания любого применения ядерного оружия.