Противостояние Индии и КНР до сих пор продолжается

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13 августа 2022, 17:32 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Если ещё раньше, главным соперником Индии на Азиатском континенте был Пакистан, то в последние два года ситуация кардинально переменилась. Теперь же угрозой и фактической опасностью для Дели является соседний Китай, который продолжает стремительно наращивать свою военную мощь. Напомним, что в 2020-м пограничные столкновения солдат в районе Ладакха едва не привели к глобальному противостоянию.

Схлестнись Индия и Китай тогда в «полномасштабном режиме», дело могло спокойно дойти до ядерных атак. Несмотря на то, что конфликт удалось уладить, обе державы - отнюдь не союзники. Их соперничество с недавних пор является неоспоримым фактом.

«Раньше Кашмир занимал главное место в наших внешнеполитических озабоченностях», - заявил Канвал Сибал, экс-посол Индии в России, «Но теперь мы признаём, что страховаться надо от амбиций Китая, от его агрессивности. Вот почему мы и присоединились к организации Quad, куда входят США, Австралия и Япония». Настойчивость, с которой КНР расширяет влияние в Азии, действительно побуждает Дели концентрировать внимание на Пекине. «Долина Галван стала поворотным моментом для стратегии Индии», - отмечает Констатино Ксавьер, аналитик из Дели, «В стране сложился консенсус о необходимости перезагрузить все отношения с Китаем, и не только по пограничному вопросу».

В результате этого Индия просто-напросто отказалась от политики неприсоединения, провозглашённой в своё время президентом Неру. Новая геополитическая ситуация 2022 года ставит вопрос о том, выдержат ли её отношения между Индией и РФ. Аналитики озабочены как раз этими сложностями. На помощь Москвы в разрешении спора с КНР страна уже рассчитывать не сможет. КНР однозначно встала на сторону Пакистана в конфликте с Индией и фактически превратилась в опору развития его оборонпрома. Подтверждением такого расклада сил в дипломатической сфере стал инцидент в Совете Безопасности ООН 10 августа.

Тогда в СБ рассматривалось предложение США и Индии о наложении санкций на командира одной из террористических групп, которая базируется на территории Пакистана. Это решение требует согласия всех 15 членов СБ. Но Китай, в соответствии с действующей процедурой, отложил введение санкций.