Захарова: Москва рассматривает высылку российского дипломата из Черногории как эпизод развязанной Западом кампании против РФ

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13 августа 2022, 15:23

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Москва рассматривает высылку российского дипломата из Черногории в качестве эпизода кампании против РФ, развязанной западной стороной. На это указала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Россия рассматривает высылку российского дипломата из Черногории как очередной эпизод развязанной Западом гибридной кампании против Москвы, заявила Захарова», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале «RT на русском».

По словам спикера МИД, Москва оставляет за собой право на принятие ответных мер.

Некоторое время назад стало известно, что Черногория объявила персоной нон грата российского дипломатического работника.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что Вильнюс полагает необходимым на уровне Европейского союза запретить въезд граждан РФ на территорию стран сообщества.