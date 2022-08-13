Глава МИД Литвы Ландсбергис: Вильнюс считает необходимым на уровне Евросоюза запретить въезд граждан России в страны сообщества

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13 августа 2022, 10:47

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, Michal Krumphanzl / globallookpress.com

Вильнюс полагает необходимым на уровне Европейского союза запретить въезд россиян на территорию государств, которые входят в данное объединение. На это, как передает ТАСС, указал Габриэлюс Ландсбергис, руководитель литовского министерства иностранных дел.

«Литва считает необходимым на уровне ЕС запретить въезд граждан РФ в страны сообщества. Такую позицию Вильнюса озвучил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что спикер российского МИД Мария Захарова назвала «чушью на грани национализма» предложение эстонского премьера Каи Каллас прекратить выдачу туристических виз в Евросоюз для граждан РФ.