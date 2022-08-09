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Захарова назвала «чушью на грани национализма» предложение премьера Эстонии прекратить выдачу туристических виз в ЕС для россиян

, 16:19

Захарова назвала «чушью на грани национализма» предложение премьера Эстонии прекратить выдачу туристических виз в ЕС для россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала «чушью на грани национализма» предложение главы правительства Эстонии Каи Каллас прекратить выдачу туристических виз в Европейский союз для граждан РФ. Свою точку зрения отечественный дипломат высказала в публикации, которая появилась в ее Telegram-канале.

«Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны-члена ЕС может нести чушь на грани национализма? Это нормально», — написала Захарова.

Она отметила, что Каллас «не сама стала премьер-министром, а унаследовала должность династически».

Ранее во вторник сообщалось, что спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал призыв украинского лидера Владимира Зеленского запретить всем россиянам въезд в Европу.

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