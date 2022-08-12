Глава МВД Эстонии Ляэнеметс назвал проблемой визы, выданные россиянам другими странами Евросоюза

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12 августа 2022, 22:55 Источник: РИА "Новости"

флаг ЕС, https://unsplash.com/photos/Q3CO1ZOZ6ZI

Глава Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в пятницу, 12 августа, заявил, что считает проблемой визы, которые были выданы гражданам России другими странами-членами Евросоюза.

Лаури Ляэнеметс напомнил, что 18 августа начнет действовать запрет на въезд в Эстонию для россиян с шенгенскими визами, выданными эстонскими дипломатическими представительствами. Министр уточнил, что более серьезным вызовом являются шенгенские визы, которые выдали гражданам РФ другие государства ЕС, поскольку это может привести к тому, что на эстонскую территорию могут въехать примерно "131 тысяча человек", которые будут следовать транзитом.

Глава МВД Эстонии добавил, что на следующей неделе правительство страны обсудит возможность запретить въезд россиянам с шенгенскими визами, выданными другими странами ЕС.