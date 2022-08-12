Эстония и Финляндии намерены блокировать Балтийское море и воздушное пространство над ним для России

Аргументы Недели → Армия 13+

12 августа 2022, 21:26

Фото: Соцсети

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил Финляндии блокировать Финский залив для российских кораблей. Так же эти две страны договариваются о создании общей системы ПВО, а это значит, что воздушное пространство над финским заливом они собираются взять под свой контроль.

Чем это всё может закончиться предсказать несложно. Похоже в Талине и Хельсинки кто-то сошёл с ума и провоцируют Россию. Столь радикальные действия стран карликов, какими являются Финляндия и Эстония, не могли бы быть даже озвучены без санкции Вашингтона и Брюсселя. После такого заверения НАТО, что она не желает вооружённого противостояния с Россией, звучат уже как угроза.

Возможно, Эстония и Финляндия таким способом как бы подталкивают Москву к более решительным действиям на Украине. Чтобы ускорить ход специальной операции, как можно раньше завершить её и перенацелить силы на Балтику.