Начальник НЦУО Мизинцев заявил, что ВСУ планируют взорвать мосты в Днепропетровской области для обвинения ВС РФ

Аргументы Недели → Политика 13+

12 августа 2022, 22:00 Источник: РИА "Новости"

начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/Twitter.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные заминировали мосты в Днепропетровской области и намерены их взорвать.

Михаил Мизинцев уточнил, что украинские военные заминировали вблизи населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка на территории Днепропетровской области автомобильные мосты через реку Средняя Терса, которые планируется взорвать в целях обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по важным объектам.

Начальник НЦУО РФ напомнил, что ВС РФ и воинские формирования ДНР и ЛНР в рамках спецоперации на Украине не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и относятся к мирным жителям исключительно гуманно.