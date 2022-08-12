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Начальник НЦУО Мизинцев заявил, что ВСУ планируют взорвать мосты в Днепропетровской области для обвинения ВС РФ

, 22:00 Источник: РИА "Новости"

Начальник НЦУО Мизинцев заявил, что ВСУ планируют взорвать мосты в Днепропетровской области для обвинения ВС РФ
начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/Twitter.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные заминировали мосты в Днепропетровской области и намерены их взорвать.

Михаил Мизинцев уточнил, что украинские военные заминировали вблизи населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка на территории Днепропетровской области автомобильные мосты через реку Средняя Терса, которые планируется взорвать в целях обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по важным объектам.

Начальник НЦУО РФ напомнил, что ВС РФ и воинские формирования ДНР и ЛНР в рамках спецоперации на Украине не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и относятся к мирным жителям исключительно гуманно.

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