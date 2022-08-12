Издание Wall Street Journal сообщает, что Минфин Украины с трудом находит средства на выплаты военным

Издание Wall Street Journal сообщило, что власти Украины с трудом находят средства для выплат зарплат солдатам из-за разрыва между военными расходами и снижением налоговых поступлений в экономике.
Журналисты отметили, что нехватка средств вынуждает Центробанк Украины печатать дополнительные деньги, что в свою очередь приводит к ослаблению курса гривны и провоцирует повышение уровня инфляции.
В публикации уточняется, что налоговые поступления покрывают лишь около сорока процентов госрасходов, причем более 60% бюджетных трат приходятся на военные нужды. Чтобы покрыть остальные расходы, официальному Киеву требуется минимум пять миллиардов долларов каждый месяц, отметили журналисты.