Издание Wall Street Journal сообщает, что Минфин Украины с трудом находит средства на выплаты военным

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12 августа 2022, 20:18 Источник: РИА "Новости"

военный, Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Издание Wall Street Journal сообщило, что власти Украины с трудом находят средства для выплат зарплат солдатам из-за разрыва между военными расходами и снижением налоговых поступлений в экономике.

Журналисты отметили, что нехватка средств вынуждает Центробанк Украины печатать дополнительные деньги, что в свою очередь приводит к ослаблению курса гривны и провоцирует повышение уровня инфляции.

В публикации уточняется, что налоговые поступления покрывают лишь около сорока процентов госрасходов, причем более 60% бюджетных трат приходятся на военные нужды. Чтобы покрыть остальные расходы, официальному Киеву требуется минимум пять миллиардов долларов каждый месяц, отметили журналисты.