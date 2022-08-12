WSJ: в ноябре Джо Байден впервые в качестве президента США может встретиться с Си Цзиньпином

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12 августа 2022, 19:10 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может провести первую личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре текущего года. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

Осведомленные источники рассказали журналистам, что в ноябре планируется визит Си Цзиньпина в юго-восточную Азию и его встреча с американским лидером Джо Байденом. Газета отмечает, что председатель КНР может посетить саммит G20, который состоится на Бали 15-16 ноября, а затем – саммит АТЭС в Бангкоке.

Уточняется, что в настоящий момент ведется подготовка визитов и возможной встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена, однако она находится на ранней стадии, вследствие чего планы могут измениться.