WSJ: в ноябре Джо Байден впервые в качестве президента США может встретиться с Си Цзиньпином

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может провести первую личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре текущего года. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.
Осведомленные источники рассказали журналистам, что в ноябре планируется визит Си Цзиньпина в юго-восточную Азию и его встреча с американским лидером Джо Байденом. Газета отмечает, что председатель КНР может посетить саммит G20, который состоится на Бали 15-16 ноября, а затем – саммит АТЭС в Бангкоке.
Уточняется, что в настоящий момент ведется подготовка визитов и возможной встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена, однако она находится на ранней стадии, вследствие чего планы могут измениться.