Второй срок президентства Байдена - это его способность​ блефовать о дееспособности

Лидер США Джо Байден готовится объявить о своем участии в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает агенство Bloomberg со ссылкой на помощников главы государства.
Отмечается, что Байден может подать соответствующую заявку через несколько месяцев после ноябрьских промежуточных выборов в конгресс.
«Президент сказал, что планирует снова баллотироваться», — сказала давний помощник президента, недавно вернувшаяся в Белый дом, Анита Данн.
Это, вероятнее всего, блеф, направленный на доказательство наличия дееспособности и отсутствия деменции у Байдена. Иначе, он может покинуть пост из-за отсутствия дееспособности и наличия деменции до окончания срока президентства.
Это хороший политический ход для сохранения нынешнего президентства.
При этом объективный анализ: значительное падение рейтинга Байдена, из-за экономических факторов и отсутствия дееспособности, регулярно показываемых в СМИ, не позволяют ему идти на второй срок.
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