Второй срок президентства Байдена - это его способность​ блефовать о дееспособности

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12 августа 2022, 08:48 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Лидер США​ Джо Байден​ готовится объявить о​ своем участии в​ президентских выборах в​ 2024 году. Об​ этом сообщает агенство​ Bloomberg​ со​ ссылкой на​ помощников главы государства.

Отмечается, что Байден может подать соответствующую заявку через несколько месяцев после ноябрьских промежуточных выборов в​ конгресс.

«Президент сказал, что планирует снова баллотироваться»,​ — сказала давний помощник президента, недавно вернувшаяся в​ Белый дом,​ Анита Данн.

Это, вероятнее всего, блеф, направленный на доказательство наличия дееспособности и отсутствия деменции у Байдена. Иначе, он может покинуть пост из-за отсутствия дееспособности и наличия деменции до окончания срока президентства.

Это хороший политический ход для сохранения нынешнего президентства.

При этом объективный анализ: значительное падение рейтинга Байдена, из-за экономических факторов​ ​ ​ и отсутствия​ дееспособности, регулярно показываемых в СМИ, не позволяют ему идти на второй срок.​

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