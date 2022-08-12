Захарова заявила, что страны Балтии проводят антироссийскую кампанию при полном покровительстве Запада

Аргументы Недели → Политика 13+

12 августа 2022, 19:02 Источник: МИД РФ

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в пятницу, 12 августа, заявила, что антироссийская кампания прибалтийских стран проводится при полном покровительстве Запада.

По словам Марии Захаровой, в Брюсселе и Вашингтоне закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих "прибалтийских вассалов".

Дипломат напомнила, что в Эстонии недавно состоялась новая сходка экс-легионеров "Ваффен-СС" в Синимяэ, более того, к восстановлению готовят целый ряд памятников, в частности, солдату в немецкой форме и с автоматом в поселке Лихула. Также официальный представитель МИД России заметила, что в центре Риги каждый год проходят марши бывших эсэсовцев и неонацистов. Все это, как уточнила Захарова, происходит на фоне принятых на государственном уровне в Эстонии, Латвии и Литве решений о разрушении советского военно-мемориального наследия.