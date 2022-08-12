Помощник министра обороны Белоруссии Касинский опроверг информацию о планах страны принять участие в СВО на Украине

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12 августа 2022, 18:26 Источник: РИА "Новости"

военные, Nikolay Titov/Global Look Press

Помощник министра обороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский опроверг предоставленные оппозицией данные о том, что армия страны готовится принять участие в спецоперации на Украине.

Леонид Касинский заявил, что ранее оппозиционеры утверждали, что вооруженные силы Белоруссии уже находятся на Украине, а теперь они каждый день говорят, что вот-вот белорусская армия будет там.

Помощник главы Минобороны республики напомнил слова главнокомандующего страны, президента Александра Лукашенко о том, что "биться, бороться и умирать" белорусы будут только на своей земле.