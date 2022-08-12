МИД: Россия ответит на высылку дипломата из Черногории

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12 августа 2022, 17:24 Источник: РИА "Новости"

МИД, Konstantin Kokoshkin/ globallokkpress.com

В Министерстве иностранных дел России заявили вечером в пятницу, 12 августа, что страна даст соответствующий ответ на объявление Черногорией persona non grata одного российского дипломата.

В российском внешнеполитическом ведомстве сегодня подчеркнули, что РФ намерена дать соответствующий ответ на действия МИД Черногории.

Ранее сегодня стало известно, что дипломат посольства Российской Федерации в Черногории был объявлен persona non grata из-за деятельности, которая якобы противоречит статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях.