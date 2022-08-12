Министр обороны Швеции Хультквист допустил, что страна может начать производить вооружения для Украины

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12 августа 2022, 14:51

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Шведский министр обороны Петер Хультквист допустил, что страна может начать производить вооружения для Украины. Об этом информирует РИА Новости.

«Глава Минобороны Швеции не исключил, что королевство начнет производить оружие для Украины», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

В процитированном посте отмечается, что до настоящего момента европейские государства поставляли киевской стороне оружие, которое уже было в наличии.

Ранее сегодня сообщалось, что ВКС России в результате высокоточного удара по пункту дислокации 28-й бригады украинской армии в Николаевской области уничтожили до 100 военных.