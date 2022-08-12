Глава МИД КНР Ван И предупредил США, что их борьба против почти полтора миллиарда китайцев «ни в коем случае добром не кончится»

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12 августа 2022, 08:31

Глава МИД Китая Ван И, Li Xin / globallookpress.com

Министр иностранных дел КНР Ван И предупредил Соединенные Штаты, что борьба Вашингтона против почти полтора миллиарда китайцев «ни в коем случае добром не кончится». Об этом информирует РИА Новости.

«Глава МИД Китая предупредил США, что их борьба против почти полтора миллиарда китайцев “ни в коем случае добром не кончится”», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Также Ван И назвал обоснованными и рациональными ответные меры Пекина на посещение Тайваня спикером нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал непропорциональной реакцию КНР на визит Пелоси.