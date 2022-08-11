Политолог Марков: «Скрыть то, что людей используют как живой щит, невозможно»

Аргументы Недели → Политика 13+

11 августа 2022, 18:32 Антон Николаев

Сергей Марков заявил, что Киев скрывает военные преступления. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Я бы не преувеличивал значимость доклада Amnesty International. Это давно уже часть политической пропагандистской машины, которая ведет против России гибридную войну. Эта организация на протяжении восьми лет покрывает чудовищные преступления киевского репрессивного режима. Сейчас они решили сказать об одном проценте этих преступлений. Вызвало это большой шум, так как там была введена цензура с требованием вообще ничего не говорить об этих преступлениях. Но Amnesty International, выряжаясь той частью истеблишмента, которые говорят «Пускай киевский режим совершает любые преступления, совершают теракты, но пускай они это делают скрытно», но скрыть то, что они используют людей в качестве живого щита невозможно! Подобный момент уже был. Когда началась специальная военная операция, часть российских военных попало в плен. Начались пытки наших военных. Информация об этом начала просачиваться, и она грозила подорвать киевский режим, который прославляет огромная пропагандистская машина. Был дан тайный приказ прекратить публичные пытки военнослужащих. Тоже самое и с живым щитом. По моим данным, также было принято тайное решение, чтобы Киев перестал использовать мирных жителей в качестве живого щита. Сейчас стратегия поменялась, украинские власти начинают эвакуировать людей».

Ранее издание Politico писало, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо признать правоту организации Amnesty International, обвинившей Вооруженные силы его страны в преступлениях против мирных жителей.