Шольц заявил, что пока не размышлял о том, когда мог бы состояться визит Путина в Германию

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг сообщил на традиционной большой пресс-конференции, что пока не думал, когда мог бы состояться визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Германию.
Олаф Шольц, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, при каких условиях визит российского лидера в ФРГ мог бы состояться, подчеркнул, что сначала должна быть завершена специальная военная операция РФ на Украине, а затем достигнут мирный договор.
Ранее канцлер Германии призвал Россию забрать турбину для газопровода "Северный поток".