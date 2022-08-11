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Шольц заявил, что пока не размышлял о том, когда мог бы состояться визит Путина в Германию

, 14:00 Источник: РИА "Новости"

Шольц заявил, что пока не размышлял о том, когда мог бы состояться визит Путина в Германию
канцлер ФРГ Олаф Шольц, Bernd von Jutrczenka / globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг сообщил на традиционной большой пресс-конференции, что пока не думал, когда мог бы состояться визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Германию.

Олаф Шольц, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, при каких условиях визит российского лидера в ФРГ мог бы состояться, подчеркнул, что сначала должна быть завершена специальная военная операция РФ на Украине, а затем достигнут мирный договор.

Ранее канцлер Германии призвал Россию забрать турбину для газопровода "Северный поток".

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