Российские ПВО уничтожили семь украинских беспилотников и перехватили четыре снаряда РСЗО

В пресс-службе Министерства обороны РФ заявили в четверг, 11 августа, что российские системы ПВО в рамках специальной военной операции за минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников.
В оборонном ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны за прошедшие 24 часа ликвидировали семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Бабенково, Бригадировка, Граково, Заводы, Сулиговка и Липчановка в Харьковской области.
Кроме того, российские системы ПВО перехватили в районе Лисичанска четыре снаряда РСЗО.