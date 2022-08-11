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Российские ПВО уничтожили семь украинских беспилотников и перехватили четыре снаряда РСЗО

, 13:15 Источник: РИА "Новости"

Российские ПВО уничтожили семь украинских беспилотников и перехватили четыре снаряда РСЗО
Бук-М3, сайт МО РФ

В пресс-службе Министерства обороны РФ заявили в четверг, 11 августа, что российские системы ПВО в рамках специальной военной операции за минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников.

В оборонном ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны за прошедшие 24 часа ликвидировали семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Бабенково, Бригадировка, Граково, Заводы, Сулиговка и Липчановка в Харьковской области.

Кроме того, российские системы ПВО перехватили в районе Лисичанска четыре снаряда РСЗО.

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