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МИД РФ: бесконтрольная накачка Украины вооружениями уже привела к масштабному росту их контрабанды и появлению на черном рынке

, 11:40

МИД РФ: бесконтрольная накачка Украины вооружениями уже привела к масштабному росту их контрабанды и появлению на черном рынке
Украинский военный с американским ПТРК Javelin, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Бесконтрольная накачка Украины вооружениями уже привела к масштабному росту их контрабанды и появлению на черном рынке. На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указали в министерстве иностранных дел РФ.

«Бесконтрольная накачка Киева вооружениями уже привела к масштабному росту их контрабанды и появлению на черном рынке в интернете, заявили в МИД России», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, отечественное внешнеполитическое ведомство предупредило, что обстрелы украинскими войсками территории Запорожской АЭС могут привести к катастрофе хуже Чернобыля.

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