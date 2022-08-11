МИД РФ: бесконтрольная накачка Украины вооружениями уже привела к масштабному росту их контрабанды и появлению на черном рынке

Бесконтрольная накачка Украины вооружениями уже привела к масштабному росту их контрабанды и появлению на черном рынке. На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указали в министерстве иностранных дел РФ.
«Бесконтрольная накачка Киева вооружениями уже привела к масштабному росту их контрабанды и появлению на черном рынке в интернете, заявили в МИД России», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.
Как сообщалось ранее сегодня, отечественное внешнеполитическое ведомство предупредило, что обстрелы украинскими войсками территории Запорожской АЭС могут привести к катастрофе хуже Чернобыля.