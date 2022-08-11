Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Politico полагает, что Зеленскому следует признать правоту Amnesty International о преступлениях ВСУ

, 10:24 Источник: РИА "Новости"

Politico полагает, что Зеленскому следует признать правоту Amnesty International о преступлениях ВСУ
президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Florian Gaertner/globallook.com

Американское издание Politico заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать правоту организации Amnesty International, которая обвинила ВСУ в преступлениях против мирных жителей.

Автор материала Пол Тейлор выразил мнение, что, киевскому режиму надо прислушаться к критике западных наблюдателей, а не обвинять всех несогласных в работе на Россию.

Подчеркивается, что зрелым ответом на ​​вышеуказанные критические замечания было бы серьезное отношение к выводам и начало работы по улучшению армейской практики на Украине и защите мирных граждан.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram