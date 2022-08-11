Politico полагает, что Зеленскому следует признать правоту Amnesty International о преступлениях ВСУ

Американское издание Politico заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать правоту организации Amnesty International, которая обвинила ВСУ в преступлениях против мирных жителей.
Автор материала Пол Тейлор выразил мнение, что, киевскому режиму надо прислушаться к критике западных наблюдателей, а не обвинять всех несогласных в работе на Россию.
Подчеркивается, что зрелым ответом на вышеуказанные критические замечания было бы серьезное отношение к выводам и начало работы по улучшению армейской практики на Украине и защите мирных граждан.