Politico полагает, что Зеленскому следует признать правоту Amnesty International о преступлениях ВСУ

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11 августа 2022, 10:24 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Florian Gaertner/globallook.com

Американское издание Politico заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать правоту организации Amnesty International, которая обвинила ВСУ в преступлениях против мирных жителей.

Автор материала Пол Тейлор выразил мнение, что, киевскому режиму надо прислушаться к критике западных наблюдателей, а не обвинять всех несогласных в работе на Россию.

Подчеркивается, что зрелым ответом на ​​вышеуказанные критические замечания было бы серьезное отношение к выводам и начало работы по улучшению армейской практики на Украине и защите мирных граждан.