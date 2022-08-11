Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Соответствующую информацию предоставили в четверг, 11 августа, журналисты.
Алексей Арестович, согласно последним данным, планирует баллотироваться на должность украинского лидера, если Владимир Зеленский не пойдет на второй срок.
Напомним, в середине июля советник главы офиса президента Украины заявил, что страна может атаковать Крымский мост при первом же появлении соответствующей технической возможности.