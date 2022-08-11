Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины

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11 августа 2022, 10:13 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Соответствующую информацию предоставили в четверг, 11 августа, журналисты.

Алексей Арестович, согласно последним данным, планирует баллотироваться на должность украинского лидера, если Владимир Зеленский не пойдет на второй срок.

Напомним, в середине июля советник главы офиса президента Украины заявил, что страна может атаковать Крымский мост при первом же появлении соответствующей технической возможности.