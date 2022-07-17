Арестович заявил, что Киев может атаковать Крымский мост «при первой же возможности»

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17 июля 2022, 07:57 Источник: РИА "Новости"

Крымский мост, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что страна может атаковать Крымский мост при первом же появлении соответствующей технической возможности.

Алексей Арестович, однако, уточнил, что при наличии ограничений со стороны партнеров для "нанесения удара" по территории Российской Федерации Украина не будет "бить", поскольку сейчас "хватает целей" внутри страны.

Советник главы офиса Владимира Зеленского также заявил, что Крымский мост якобы проходит по территориальным водам Украины.