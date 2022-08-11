Президент Словении Пахор заявил, что конфликт на Украине в будущем может перекинуться на юг и Западные Балканы

Президент Словении Борут Пахор в четверг выразил мнение, что если конфликт на Украине продлится дольше, чем ожидается, напряженность впоследствии может перекинуться на юг и Западные Балканы.
Борут Пахор подчеркнул, что власти Словении искренне ценят усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также посредническую роль Анкары между Украиной и Россией. Политик отметил, что сейчас вместо принуждения к установлению мира можно увидеть большую работу для того, чтобы инициировать честный и мирный диалог между сторонами.
По словам президента Словении, если конфликт затянется, то напряженность может охватить и юг, и Западные Балканы.