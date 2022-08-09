Бывший президент Чехии Клаус заявил, что Запад пытается освещать украинский кризис только с выгодных ему позиций

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9 августа 2022, 16:08 Источник: РИА "Новости"

флаги Евросоюза, https://unsplash.com/photos/0NRkVddA2fw

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус заявил в беседе с изданием iDnes, что западные страны пытаются освещать украинский кризис исключительно с выгодных ему позиций и не затрагивают некоторые важные вопросы.

Вацлав Клаус выразил мнение, что однобокая западная пропаганда вокруг конфликта, вспыхнувшего ранее на Украине, является дорогой к несвободе и новому рабству. Бывший чешский президент уточнил, что важно перестать отмалчиваться на некоторые темы, требующие решительной дискуссии.

Клаус заметил, что лидеры западных государств не желают обсуждать опасения России о приближении НАТО к ее границам, а также увеличившуюся враждебность Украины по отношению к РФ.