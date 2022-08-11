Постпред Крыма Мурадов заявил, что идея отторжения полуострова от России приведет Украину к полному краху

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11 августа 2022, 07:57 Источник: РИА "Новости"

Ласточкино гнездо, https://unsplash.com/photos/3sfl4B10pCM

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов в четверг заявил, что идея отторжения Крыма от России приведет Украину к полному краху.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в рамках видеообращения в очередной раз заявил, что Киев намерен вернуть Крым под свой контроль.

Георгий Мурадов назвал зависимость киевского режима от внедренной Соединенными Штатами идеи отторжения Крыма от России "маниакальной". По словам вице-премьера правительства республики, эта позиция ведет к полному краху украинской государственности. Мурадов добавил, что "американские кукловоды" не могут смириться с разбитыми в 2014 году надеждами на наличие собственной военно-морской базы на территории Севастополя.