Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Экс-президент США Трамп назвал «рейдом» обыски ФБР в его имении

, 07:10 Источник: РИА "Новости"

Экс-президент США Трамп назвал «рейдом» обыски ФБР в его имении
бывший президент США Дональд Трамп, Preston Keres/ZUMAPRESS.com

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР не позволили никому, в частности адвокатам, присутствовать при обысках в его имении Мар-а-Лаго, которые прошли в понедельник, или находиться рядом.

Дональд Трамп назвал обыски "рейдом", а также отметил, что агенты ФБР хотели остаться в его имении одни, без свидетелей.

Бывший президент США задался вопросом, по какой причине сотрудники бюро так упорно настаивали на том, чтобы за ними никто не наблюдал. Политик уточнил, что его предшественники на посту главы страны Барак Обама и Билл Клинтон никогда не подвергались подобным процедурам, несмотря на "большие разногласия".

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram