Экс-президент США Трамп назвал «рейдом» обыски ФБР в его имении

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11 августа 2022, 07:10 Источник: РИА "Новости"

бывший президент США Дональд Трамп, Preston Keres/ZUMAPRESS.com

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР не позволили никому, в частности адвокатам, присутствовать при обысках в его имении Мар-а-Лаго, которые прошли в понедельник, или находиться рядом.

Дональд Трамп назвал обыски "рейдом", а также отметил, что агенты ФБР хотели остаться в его имении одни, без свидетелей.

Бывший президент США задался вопросом, по какой причине сотрудники бюро так упорно настаивали на том, чтобы за ними никто не наблюдал. Политик уточнил, что его предшественники на посту главы страны Барак Обама и Билл Клинтон никогда не подвергались подобным процедурам, несмотря на "большие разногласия".