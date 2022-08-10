Захарова об отказе Жан-Пьер объяснить обыски у Трампа: пусть не представитель Белого дома не комментируют обыски за рубежом

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10 августа 2022, 09:59

Мария Захарова, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Представители администрации президента США Джо Байдена "не могут прожить и дня", не комментируя события в других частях мира, но отвечать на вопросы журналистов об обысках в поместье бывшего главы Белого дома пресс-секретарь Карин Жан-Пьер отказалась.

По поводу этой ситуации высказала в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова напомнила, что "пресс-секретаря Белого дома 18 раз задавали вопрос насчет того, что же случилось с резиденцией Трампа.

Захарова со ссылкой на американские СМИ рассказала, что туда съехались на патрульных машинах представители американских спецслужб, десятки людей в черном, которые проводили осмотры принадлежащих Дональду Трампу помещений, то есть его частной собственности.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер посоветовала журналистам, задававшим вопросы об этом инциденте, обращаться в Минюст.

Захарова обратилась к ней и сказала: "У меня есть надежда, что с этого приснопамятного дня вы и ваши коллеги никогда больше не будете комментировать аресты, задержания, осмотры, досмотры, иски и все, что связано с работой соответствующих органов по всему миру. И будете вспоминать, как вы отправляли американских журналистов в министерство юстиции вашей страны".

Она указала, что представители американских ведомств готовы круглосуточно комментировать события в Мьянме, Гонконге или на Тайване, но считают выходящими за рамки своей компетенции вопросы, которые касаются ведущих политических фигур США.

"Дональд Трамп – это не Мьянма, которую можно с утра до ночи комментировать. Мьянма, Гонконг, Тайвань, уйгуры в Китае – это то, без чего Белый дом не может прожить и дня", - заметила Захарова.

Сын бывшего президента США Эрик Трамп назвал обыск в поместье его отца «скоординированной атакой».