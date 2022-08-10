Военный эксперт Жилин: «Ситуация вокруг Запорожской АЭС – закритичная»

Аргументы Недели → Политика 13+

10 августа 2022, 15:06 Антон Николаев

Александр Жилин считает, что никаких военных действий не должно идти вокруг любых АЭС. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Ситуация вокруг Запорожской АЭС – закритичная. Меня поражает реакция мирового сообщества и ООН. Нужно было давно собрать международную группу, отправить ее туда под эгидой МАГАТЭ и взять под контроль атомную станцию. АЭС относятся к объектам, которые в условиях военных действий представляют наибольшую опасность. Они были возведены без учета военных действий и больших войн. Сегодня нет законодательной международной базы, которая могла бы ограничивать и запрещать вокруг этих объектов. Это безумие! Несмотря на восхваление высокоточного оружия, человеческий фактор - он и есть человеческий фактор. Нужно поставить точку такую, чтобы и близко около АЭС не было боев».

Ранее главы МИД G7 призвали Россию «незамедлительно передать» Запорожскую АЭС под контроль Украины.