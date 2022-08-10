Пушилин: войска ДНР при поддержке армии России и сил ЛНР освободили около половины территории республики

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10 августа 2022, 14:23

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Войска ДНР при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации и Народной милиции ЛНР смогли освободить около половины территории республики. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Денис Пушилин.

«Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке российской армии и сил ЛНР освободили около половины территории республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в среду сообщалось, что руководители внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» призвали Россию «незамедлительно передать» Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины.