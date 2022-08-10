Ирина Яровая: цели для ударов Украины определяет Белый дом, политика США вошла в зону ядерной террористической угрозы

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10 августа 2022, 13:39

Депутат Госдумы Ирина Яровая, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Цели для ударов Украины определяет американский Белый дом, политика Соединенных Штатов вошла в зону ядерной террористической угрозы. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказала российский парламентарий Ирина Яровая.

«Белый дом определяет цели ударов для киевского режима, политика США вошла в самую запретную и опасную зону ядерной террористической угрозы, считает вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине Ирина Яровая», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, МИД России указал на то, что в ситуации вокруг обстрелов украинскими войсками Запорожской атомной электростанции мир ходит по краю.