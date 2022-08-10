Посол Москвы в Эстонии Липаев назвал националистическим предложение Каллас прекратить выдачу туристических виз в ЕС для россиян

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10 августа 2022, 11:15

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, Christophe Gateau / globallookpress.com

Посол Москвы в Таллине Владимир Липаев назвал националистическим предложение главы эстонского правительства Каи Каллас прекратить выдачу туристических виз в Европейский союз для граждан Российской Федерации. Об этом информирует ТАСС.

«Посол РФ в Эстонии назвал националистическим заявление премьера республики о запрете выдавать визы россиянам», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Липаев расценил призыв Каллас как нарушение обязанностей Таллина в рамках международного права.

Ранее на текущей неделе слова премьер-министра Эстонии прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.